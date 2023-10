Esordio casalingo per il Circolo La Nebbia Cus Molise che domani con inizio alle ore 17,30 ospita il Canosa. I rossoblù di mister Sanginario, reduci dal ko all’esordio sul campo della Polisportiva Futura, andranno a caccia della prima vittoria stagionale. La sosta del campionato è stata utile al gruppo per affinare ulteriormente i meccanismi e presentarsi alla prima di fronte al pubblico amico nelle migliori condizioni possibili. All’appello mancherà il capitano Antonio Di Stefano, squalificato dopo il rosso rimediato in Calabria. Il resto del gruppo gode di buona salute ed è deciso a vendere cara la pelle per assaporare i primi tre punti della stagione. Il tecnico ed i suoi ragazzi hannopreparato il match con grande determinazione e con dovizia di particolari, consapevoli dell’importanza che lo stesso riveste non solo in termini di punti in classifica ma anche per il morale. Una motivazione in più è sicuramente rappresentata dal fatto che sarà la prima di fronte al pubblico amico, da sempre uomo in più dei rossoblù nei match interni. “Mi aspetto una gara molto combattuta sotto tutti i punti di vista – sottolinea alla vigilia Carlo De Nisco – una gara in cui sarà importante prestare attenzione ai dettagli perché in queste partite sono proprio i dettagli a fare ladifferenza”.

C’è stata la sosta che vi ha permesso di limare i dettagli e affinare l’intesa. E’ così? “Lavoriamo ogni giorno per cercare di conoscerci meglio, amalgamarci e trovare sempre più quella compattezza di squadra che alla fine porta ai risultati”.

Sarà la prima di fronte al pubblico amico, l’obiettivo sono i tre punti. “Ci teniamo particolarmente a fare bene. Proprio nelle gare casalinghe dovremo costruire la nostra salvezza e cercare di conquistare più punti possibili. A cominciare da domani”.

Nel complesso sarà un campionato lungo e con diverse insidie. “Il girone è equilibrato e tutte le partite sono difficili. Certamente sarà un lungo cammino ma tutti insieme cercheremo di raggiungere il prima possibile l’obiettivo stagionale che è quello della permanenza in serie A2 élite”. Arbitri – Dirigeranno l’incontro i signori Rosario Angelo Faiella di Bari e Liberato Schettino di Castellammare di Stabia. Il crono sarà Pierpaolo Calenzo di Formia.