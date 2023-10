Share on Twitter

Un gruppo festante di tecnici e rivenditori con i colori della mitica casa dei motori Honda, provenienti dalla Germania, ha scelto il Centrum Palace, a Campobasso, per la presentazione di alcuni nuovi modelli brandizzati di scooter. La manifestazione già in scena ieri pomeriggio, sarà ripresentata nella giornata di domani.

Il programma prevede nel corso del pomeriggio, l’esposizione dei nuovi scooter brandizzati a cui farà seguito una serata di gala dove circa 150 “dealers” tedeschi assaporeranno le delizie culinarie molisane, accompagnate da vini tipici della regione Molise. Per ovvie ragioni non mancherà la birra, considerata la bevanda nazionale in Germania.

La città di Campobasso e il Centrum Palace Hotel sono stati preferiti tra diverse destinazioni del Centro-Sud per alcuni aspetti riferiti all’ubicazione del territorio e all’offerta di servizi congressuali ed enogastronomici dell’albergo che hanno decisamente fatto colpo, in sede di primo sopralluogo, sui responsabili intervenuti qualche mese fa. Un evento di grande promozione per il nostro territorio con una ricaduta turistica di assoluto livello.