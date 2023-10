di Stefano Capuano

Deluso e scuro in volto mister Mosconi per la seconda sconfitta in campionato, giunta al termine di una prova incolore da parte del Campobasso. L’allenatore rossoblù analizza la partita dei suoi, soffermandosi prevalentemente sull’aspetto mentale: “Non abbiamo giocato come l’avevamo preparata, abbiamo avuto paura. Ci vuole carattere. Chiediamo scusa alla società, ai tifosi e alla città. Non possiamo fare prestazioni del genere. Il primo tempo era in equilibrio, su una disattenzione abbiamo subito il goal. Dobbiamo resettare e cambiare testa. Non è una questione di moduli, ma di personalità”.

Contento per la prestazione dei suoi, Agenore Maurizi, allenatore del Roma City, alla seconda vittoria consecutiva: “Fa parte del processo di crescita. Quando siamo arrivati qui eravamo un gruppo eterogeneo, non è facile organizzarsi in poco tempo. Oggi possiamo dire di essere sulla buona strada. Bisogna essere sereni quando si gioca, il calciatore è il vero e unico protagonista della gara. Se si lavora le cose vanno bene. Ci godiamo la vittoria, sono contento soprattutto per i ragazzi”.