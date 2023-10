Ha cercato di truffare una donna anziana con la solita tecnica della telefonata in cui si professava un avvocato che avrebbe dovuto aiutare il figlio coinvolto in un incidente stradale. Ma la donna non si è fatta raggirare ed ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Con questa accusa un falso avvocato è stato arrestato dai carabinieri di Isernia.

Il sedicente legale ha telefonato all’anziana donna dopo essersi detto molto preoccupato: l’avrebbe informata del fatto che il suo figlio sarebbe stato “trattenuto” da un Maresciallo perché avrebbe provocato un incidente mentre conduceva una autovettura priva di assicurazione. E per rimettere in libertà il figlio, la signora avrebbe dovuto recuperare subito la somma di 5mila euro in contanti e consegnarla ad un ragazzo che si sarebbe recato presso la sua abitazione. Una storia che però fa acqua da tutte le parti: la donna non ci casca e chiama i Carabinieri che poco dopo lo arrestano.

Una vicenda che mostra come le campagne informative e di prevenzionesui raggiri ai danni delle persone anziane stiano funzionando: a Isernia sono sempre più frequenti gli arresti dei malfattori denunciati dalle stesse potenziali vittime.