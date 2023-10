Trenta stranieri sono stati identificati negli ultimi giorni dalla Questura di Campobasso nell’ambito dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina, intensificata nelle ultime due settimane.4 le revoche di permesso di soggiorno per richiedenti asilo, revocate conseguenti al diniego da parte della Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Salerno, territorialmente competente. E alla luce di tali provvedimenti sono stati adottati altrettanti decreti di espulsione del prefetto, con l’applicazione, da parte del questore, delle misure alternative all’accompagnamento immediato alla frontiera, consistenti nel ritiro del passaporto, nell’ obbligo di dimora nel Comune di Campobasso per alcuni degli stranieri interessati, e nell’obbligo di firma presso gli uffici della Questura. Inoltre, grazie ad un’intensa attività di accertamento posta in essere dagli uomini della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione, con la collaborazione del personale della Stazione dei Carabinieri di Guglionesi, è stato rintracciato uno straniero di nazionalità marocchina su cui gravava un rintraccio per notifica dell’espulsione dal territorio nazionale stabilita dalla Commissione Territoriale di Salerno, in quanto ritenuta infondata la richiesta di protezione internazionale che aveva presentato.