Daria Tucci ha conquistato una splendida medaglia d’argento ai campionati italiani di società under 23 di Modena nella gara dei 3000 siepi. La molisana, tesserata per la società Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, ha chiuso con il crono di 11’22”71 che rappresenta anche il suo nuovo personal best sulla distanza (crono precedente abbassato di 10”). Una buona prova per la Tucci che ha lavorato duramente per arrivare nel migliore dei modi a questo appuntamento tricolore. Anche grazie all’argento dell’atleta campobassana la società laziale ha centrato una splendida doppietta conquistando entrambi i titoli italiani a squadre. Uomini e donne sul gradino più alto del podio per una spedizione che ha contribuito a scrivere una pagina importante per il team e che rappresenta senza ombra di dubbio un punto di partenza e non certo di arrivo. “Sono veramente contenta per il risultato di squadra –argomenta la Tucci – perché abbiamo fatto qualcosa di storico essendo la prima società ad aver vinto entrambi i titoli under 23 nello stesso anno, traguardo sfuggito per poco nella passata stagione. E’ stata una grande impresa della quale andiamo orgogliosi. Sono felice di aver dato il mio contributo al punteggio di squadra e soprattutto di aver fatto una bella gara. La stagione invernale con le indoor e i cross mi era andata molto bene – rimarca – però poi, una volta partita la stagione su pista ho iniziato ad avere delle difficoltà dovute anche agli impegni scolastici. In particolare nelle siepi non sono mai riuscita a fare una gara degna dei duri allenamenti che svolgevo. E’ arrivato questo bellissimo risultato che aspettavo da un anno. Ho migliorato il mio personale sulle siepi che avevo fatto proprio dodici mesi fa ai campionati italiani di società a Modena e la cosa mi dà grande fiducia. Non era questo il tempo che mi ero prefissata ma è il primo step verso il crono che volevo fare in questa stagione. Considerando le difficoltà che ho incontrato va benissimo così”.