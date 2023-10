Udienza decisiva il prossimo 21 novembre davanti al giudice delle indagini preliminari di Campobasso, Roberta D’Onofrio, per una delle inchieste principali sulla gestione della pandemia in Molise. Nel procedimento giudiziario sono indagate 10 persone tra ex vertici della sanita regionale e primari ospedalieri. Le accuse, a vario titolo, sono abuso d’ufficio, omissione in atti d’ufficio, omicidio colposo, epidemia, interruzione di pubblico servizio e delitti colposi contro la salute pubblica. La Procura ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta ma il Comitato dei familiari delle vittime del covid, difeso dall’avvocato Enzo Iacovino, ha presentato opposizione. Nell’udienza del prossimo mese dunque il giudice, ascoltate le parti, dovrà decidere se far proseguire la vicenda giudiziaria o se archiviarla.