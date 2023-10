Si voterà il 19 novembre prossimo per le elezioni provinciali di secondo livello a Isernia. Sono state indette, con proprio decreto, dal presidente uscente della Provincia, Alfredo Ricci, a scadenza naturale del mandato di quattro anni. Lo stesso Ricci ha annunciato la sua ricandidatura, al momento l’unica ufficiale. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle 20 nel seggio costituito presso la sala Consiglio della Provincia di Isernia.

“Il presidente della Provincia – si legge nel decreto pubblicato sul sito dell’Ente – è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica nei comuni della Provincia di Isernia in base all’anagrafe elettorale, formalmente approvata dall’ufficio elettorale della Provincia stessa e pubblicata sul sito web della Provincia entro venerdì 20 ottobre 2023”. Alla carica di presidente possono aspirare “i sindaci in carica, il cui mandato scada non prima di 1 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni”.

L’elezione del presidente avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito alle singole candidature. Le candidature alla carica di presidente devono essere sottoscritte da almeno il 15% del corpo elettorale, risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia entro il 30° giorno antecedente quello della votazione (venerdì 20 ottobre 2023). Il voto è ponderato. Per quanto riguarda la presentazione delle candidature devono essere presentate all’Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 29 ottobre 2023 e dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 30 ottobre 2023.