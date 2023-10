di Stefano Capuano

L’Aquila impone al Campobasso il primo stop in campionato. Delusione per mister Mosconi, il quale, però, prova già a guardare avanti: “Eravamo sotto controllo, nel primo tempo L’Aquila non ci stava creando problemi. Potevamo fare anche il 3-1. Abbiamo preso goal perdendo una palla in uscita. L’Aquila è una squadra di qualità, non dovevamo lasciargli palla libera. Dispiace per il pubblico, ma dobbiamo ripartire. Quell’uno-due ci ha messo in difficoltà a livello mentale, è stata una montagna dura da scalare. Fa parte del calcio. Ora bisogna mettersi alle spalle questa partita e bisogna lavorare. Il campionato è lungo“.

Ovviamente, raggiante e soddisfatto il tecnico degli abruzzesi, Massimo Epifani: “Venivamo dalla partita sbagliata di domenica scorsa dove avevamo sottovalutato l’avversario. Eravamo arrabbiati e l’abbiamo preparata bene in settimana. Siamo andati in svantaggio su un calcio d’angolo assolutamente errato, abbiamo preso goal su un altro piccolo errore del portiere, ma può capitare. Mi è piaciuta la squadra, per il carattere e la voglia. Nel primo tempo eravamo in difficoltà sulla lettura delle seconde palle, nel secondo tempo siamo migliorati. È una vittoria importante contro una squadra forte e davanti ad un grande pubblico”.