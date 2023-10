Il presidente della Regione, Francesco Roberti, con proprio decreto ha nominato la dirigente regionale Gabriella Santoro Commissario straordinario dell’Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca. L’incarico, si legge nel provvedimento, è fino al 30 giugno del prossimo anno, “salvo l’insediamento dei nuovi organi dell’Arsarp prima di tale termine”. Inoltre, non comporterà costi aggiuntivi per il bilancio regionale e per quello dell’Agenzia.