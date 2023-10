Ennesimo episodio di violenza questa mattina nel carcere di Campobasso, il terzo in 10 giorni. Un detenuto ha aggredito due agenti, successivamente condotti al Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli per accertamenti e le cure del caso. L’aggressione è avvenuta nei locali dell’infermeria dove il detenuto, con problemi di tossicodipendenza, si trovava per la somministrazione di alcuni farmaci. All’improvviso, e per motivi al momento sconosciuti, ha afferrato al collo l’agente in servizio. In quell’istante nell’infermeria era presente anche un altro agente che è intervenuto, ma è stato ferito al mento dall’aggressore con un oggetto appuntito.