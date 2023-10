Termina con due sconfitte il percorso precampionato per gli EnergyTime Spike Devils Campobasso. Con Del Fra ai box per problemi alla caviglia (Zanni è stato in campo per tutti e cinque i parziali disputati) e Diana out per motivi familiari, il tecnico dei rossoblù Mariano Maniscalco è stato costretto a dover agire di alchimie a Gioia del Colle nel triangolare organizzato dal locale sestetto (poi vincitore) con al via anche il Cus Bari.

Dopo il successo dei gioiesi sui baresi, i rossoblù hanno affrontato i cussini con una formazione con Ceccato e Sulmona centrali. Perso il primo set 25-19, nel secondo parziale è arrivato un successo per 25-16 col tie-break ceduto ai vantaggi 16-14 (il regolamento del torneo prevedeva, infatti, la formula dei due parziali su tre). Poi, nella sfida contro i gioiesi con Minuti al centro (dopo lo stop cautelare di due settimane, venerdì il giocatore ha ripreso ad allenarsi coi compagni), è arrivato uno stop per 2-0 con parziali, in entrambi i casi, di 25-22 per i pugliesi.

«Abbiamo vissuto questo torneo in emergenza – il commento del trainer dei campobassani Mariano Maniscalco – ed in entrambe le gare l’approccio non è stato dei migliori. Però qualche ulteriore passo nel nostro percorso è stato compiuto, nonostante una giornata poco felice a livello di score. In questa fase occorre andare oltre le problematiche che ci hanno funestato nelle ultime due settimane e proiettarci sul via alla stagione di domenica contro la Fenice Roma nel miglior modo possibile. Da quell’occasione ci saranno i punti in palio e cercheremo di vivere l’avvicinamento e la contesa nel miglior modo possibile».