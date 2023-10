Le note del silenzio hanno accompagnato il momento più toccante del XX raduno interregionale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco che si è tenuto a Campobasso. Nessuno dei presenti è rimasto a ciglio asciutto davanti al suono struggente della tromba che ha sottolineato la deposizione di una corona alla memoria di tutti i caduti del corpo.

Sotto un cielo splendente il capoluogo di regione ha accolto i pompieri in congedo e in servizio provenienti dal Molise, dall’Abruzzo e dalle Marche. Dopo l’alzabandiera accompagnato dall’inno nazionale i saluti delle autorità e l’abbraccio della cittadinanza. Un corpo, quello dei Vigli del Fuoco, avvertito come presenza costante e presidio di sicurezza, dagli interventi più complessi in caso di calamità naturali, al salvataggio di un gattino. Presente al raduno il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Felice Di Pardo.

Presenti i comandanti provinciali Marcello Lombardini di Campobasso e Antonio Giangiobbe di Isernia. Tra le autorità, oltre al Questore di Campobasso, Vito Montaruli, anche il senatore Costanzo Della Porta e la deputata Elisabetta Lancellotta. Da entrambi i parlamentari sono arrivate parole di estrema gratitudine agli uomini e alle donne del corpo. A fare gli onori di casa per le istituzioni molisane c’era il Presidente del Consiglio Regionale, Quintino Pallante.

Tantissime le rappresentanze dalle tre regioni. Un appuntamento molto sentito e atteso. C’è chi si è levato all’alba per essere puntuale a Campobasso

Una volta che lo si è diventati, si resta vigili del fuoco per tutta la vita. E’ stato questo il tema che trasversale che ha toccato tutti gli interventi. Un messaggio che ha entusiasmato i tanti bambini presenti alla cerimonia. Vigli del Fuoco del futuro.