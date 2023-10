di Stefano Capuano

La prima domenica di ottobre coincide con la prima (e interna) sconfitta del Campobasso in campionato. Come sette giorni fa ad Ascoli, i rossoblù durano un tempo, chiudendo in vantaggio (2-1) la prima frazione di gioco. Nella ripresa, però, vengono fuori gli avversari che in 3 minuti ribaltano il punteggio ed espugnano Selvapiana. Lupi sconfitti davanti ad un pubblico numeroso (oltre 3000 spettatori) e sotto gli occhi del presidente Matt Rizzetta.

LA PARTITA

Gli allenatori rispettano il loro credo tattico e le indicazioni della vigilia: Mosconi ritrova Corvino dal 1′, schiera i suoi con il 3-5-2 che di fatto, è un 3-4-3, con il capitano e numero 10 avanzato come esterno sinistro, pronto ad assistere in attacco Di Nardo e Lombari. Contestualmente, il tecnico dei molisani si affida in difesa all’esperienza di Bonacchi, Nonni e Gonzalez. Ripa parte dalla panchina. Modulo offensivo anche per Massimo Epifani; l’allenatore abruzzese si affida al 4-3-3, con il tridente d’attacco Bacio Terracino, Galesio e Banegas. A centrocampo c’è Angiulli, mentre parte dalla panchina Del Pinto.

Non succede nulla fino al 16′, quando il Campobasso, per la terza gara consecutiva, sblocca l’incontro da corner: il solito Corvino mette al centro, spizza Ricamato sul palo lontano. 1-0 ed esplode Selvapiana. 6 minuti dopo ci prova lo stesso Corvino da fuori area, ma il suo tiro termina a lato. Quindi, al 23′ il pareggio ospite: si apre un buco nella difesa molisana, Banegas viene lanciato sulla trequarti ed arrivato incontrastato al limite dell’area con un sinistro angolato batte l’incolpevole Esposito. La partita si infiamma: risposta dei padroni di casa, Corvino trova la grande parata di Michielin, poi sulla respinta il tiro di Nonni viene deviato in angolo. E proprio sul corner seguente il Campobasso trova il nuovo vantaggio: sempre Corvino al centro, Michielin non trattiene il pallone, dietro di lui c’è Gonzalez lesto a toccarla di testa per il 2-1. A questo punto, gli uomini di Mosconi cercano la terza rete, ma prima una conclusione di Maldonado (33′), poi una punizione di Corvino (37′, deviata da Michielin in corner) non sortiscono gli effetti sperati. Fine primo tempo e Campobasso meritatamente avanti.

Ripresa ed altra partita. Trascorrono 4 minuti e già L’Aquila si rende pericolosissima, con Bellardinelli che da pochi passi non trova la rete del secondo pareggio su angolo battuto da Angiulli. E’ un campanello d’allarme per i rossoblù molisani, i quali provano a reagire con due interessanti sortite offensive: Tordella e Tarcinale, rispettivamente al 55′ e al 58′, centrano in area piccola per Di Nardo, ma in entrambe le occasioni l’attaccante del Campobasso non riesce ad arrivare sul pallone.

Di fatto, la spinta campobassana termina qui e due amnesie difensive consentono agli aquilani di rientrare in partita e ribaltare il punteggio: minuto 62, Tordella perde palla in fase di impostazione, Angiulli serve con un assist perfetto Galesio che sbuca alle spalle di Gonzalez e batte Esposito per il 2-2. Quindi, al 65′, Banegas dalla destra crossa in area, Galesio fa da torre per Ouali che tutto solo in area realizza la rete del sorpasso.

Mosconi prova a dare la scossa, effettuando diversi cambi: entrano Ripa, Pontillo e Abreu, si passa al 4-2-4. Le sostituzioni non incidono e nonostante il modulo super offensivo, i padroni di casa non creano nessun pericolo alla porta avversaria. Infatti, non succede più nulla fino alla fine.

Stop casalingo che deve far riflettere in casa Campobasso, più che per la classifica, soprattutto per una fase difensiva e, forse, un assetto tattico da rivedere (6 goal subiti in 4 giornate di campionato). I rossoblù di Mosconi restano fermi a 7 punti, si staccano dalla vetta, ora occupata dal solo Chieti, e, nel frattempo, vengono superati dalla Sambenedettese e dall’Avezzano (8 punti). Prossima gara in trasferta contro il Roma City. Si rilancia, invece, L’Aquila dopo due sconfitte consecutive: con la vittoria di oggi, la squadra di Epifani sale a 6 punti in classifica.

TABELLINO

Campobasso: Esposito; Gonzalez (75′ Ripa), Nonni, Bonacchi; Mengani (51′ Tarcinale), Tordella, Maldonado, Ricamato (86′ Abreu), Corvino, Di Nardo (90′ Rasi), Lombari (75′ Pontillo) (a disp. Di Donato, Cagnini, Abonckelet, Delgado)

L’Aquila: Michielin, Bellardinelli (68′ Lorenzoni), Cassese, Brunetti, Tavoni, Ouali, Angiulli, Mantini (78′ Del Pinto), Bacio Terracino (60′ Alessandro, 75′ Alessandretti), Galesio (84′ Persiani), Banegas (a disp. Raffaelli, Pietropaolo, Carbonelli, Battistoni)

Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia

Assistenti: Minichiello e Savino

RETI: 16′ Ricamato (CAMPOBASSO), 23′ Banegas (L’AQUILA), 25′ Gonzalez (CAMPOBASSO), 62′ Galesio (L’AQUILA), 65′ Ouali (L’AQUILA)