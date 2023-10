Un percorso partito lo scorso 21 agosto e che, al culminare della sesta settimana di lavoro, presenta la prima tappa: quella legata al weekend dell’Opening Day ospitato nel weekend a cavallo tra settembre ed ottobre presso il PalaRomare di Schio con la cittadina veneta sede anche degli Oscar del basket femminile e degli eventi di gala legati all’avvio della stagione 2023/24. La Molisana Magnolia Campobasso inizia la sua quarta stagione consecutiva nella Techfind Serie A1 con il match d’esordio che – domenica primo ottobre con palla a due alle ore 16.15 – opporrà la formazione rossoblù alle isolane della Dinamo Sassari, una delle annunciate big della massima serie cestistica in rosa.

PARTENZA LANCIATA Da parte sua, il coach dei #fioridacciaio Mimmo Sabatelli, al pari di tutto l’ambiente rossoblù, è particolarmente proiettato sul confronto d’apertura della stagione. «Si parte e siamo pronti a dare il via alla stagione ufficiale – spiega alla vigilia del match con le isolane – dopo tanto lavoro di preparazione e numerosi allenamenti con tanta voglia di entrare in clima campionato. Siamo tutti consapevoli, però, che si tratta di un percorso lungo con tanto lavoro da fare all’insegna della massima serenità».

ROTAZIONI PIENE La settimana tipo per le magnolie ha portato con sé anche il pieno rientro nei ranghi sia di Martina Kacerik che di Blanca Quiñonez. «Il gruppo sta bene – prosegue il trainer – e valuteremo sul parquet, in base alle sensazioni del riscaldamento, quale sarà il minutaggio di entrambe. Con certezza, al pari delle compagne, hanno lavorato in maniera intensa e, con certezza, saranno entrambe a referto».

ANTAGONISTA INSIDIOSA Sull’altro fronte, le isolane hanno ispessito ulteriormente il proprio roster in questa stagione. Attorno alla capitana Debora Carangelo – che si è legata alla squadra sarda sino alla stagione 2025/26 – confermata alla pari di Sara Toffolo e al gruppo di junior del vivaio isolano, il team griffato Banco di Sardegna ha aggiunto una ex rossoblù come la regista Anna Togliani, l’ala ex Venezia e Sesto San Giovanni Sara Crudo, a segno nello scorso torneo di A2 con Battipaglia, ed un quartetto di straniere di tutto rilievo come nella tradizione del club comprendente la serba con passaporto cipriota Ivana Raca, vincitrice dell’ultima Eurolega con il Fenerbahçe, la polacca, passata in Italia già per Lucca e San Martino di Lupari, Agnieszka Kaczmarczyk, la statunitense con passaporto portoricano Mya Hollingshed(vicina, nella passata stagione, ad approdare tra i #fioridacciaio) e l’altra americana, la millenial Ashley Joens arrivata dalla franchigia delle Phoenix Mercury della Wnba. «Con certezza – riconosce Sabatelli – affrontiamo una delle migliori formazioni del campionato, che, stagione dopo stagione, sta dando vita ad una crescita verticale con una qualità sempre più alta ed un gruppo con tante opzioni tattiche a disposizione».

AMICI IN PANCHINA Per il trainer delle magnolie, peraltro, ci sarà anche l’occasione di ritrovarsi con il coach delle isolane Antonello Restivo. «Tra noi – aggiunge – ci sono un’amicizia, un affetto ed una stima che ci legano da anni. Sarà un piacere, come sempre, ritrovarsi. Poi, sul parquet, come tipico del nostro sport, solo una squadra porterà a casa il bottino pieno».

DIFESA MAESTRA Per riuscirci, nello specifico, le campobassane dovranno, secondo Sabatelli «difendere forte, mettendo pressione ed aggressività per poi proiettarci in attacco. Questo dovrà essere il nostro marchio di fabbrica non solo in questo match, ma anche durante tutta la stagione».

TERNA ARBITRALE Per la prima di campionato a coordinare le operazioni sul parquet, a livello arbitrale, una terna composta dal veronese Daniele Yang Yao, dal brianzolo Francesco Cassina e dalla grossetana Irene Frosolini.

SERIE B DI COPPA La formazione cadetta di serie B, intanto, ha visto definito anche quello che sarà il percorso di Coppa. Tra i sedici team al via della serie B tra Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria suddivisi in quattro raggruppamenti, i #fiorellinidacciaio sono stati sorteggiati come seconda testa di serie nel raggruppamento D composto per prossimità territoriale con Virtus Ariano Irpino (prima nel seeding) e le due beneventane Cestistica Benevento e Virtus Academy Benevento, inserite in quest’ordine. Per le campobassane il 14 ottobre – alle 18.30 – ci sarà la sfida con la Cestistica Benevento con in caso di successo, una settimana dopo, la sfida di finale di poule (in esterna se con Ariano, in casa se con l’altra Benevento) che qualificherà la vincitrice alla final four – con sede ancora da designare – in programma il 16 e 17 dicembre.

REGOLAMENTO CADETTO Per il quintetto di coach Diotallevi, tra l’altro, nelle scorse ore è arrivata anche la notizia del cambio di regolamento del torneo cadetto. Dopo la prima fase, infatti, ci sarà spazio per quattro turni ad orologio con incroci già con l’altro girone che poi porteranno le prime tre di ogni raggruppamento ai playoff (le prime già in semifinale), le quarte a chiudere la stagione e, dalla quinta all’ottava, a dar vita al percorso playout.