Lunedì ci sarà l’ultimo saluto a Davide Macciocco, il 40enne diventato tetraplegico dopo un tuffo in mare 20 anni fa. Ha deciso di porre fine alla sua vita dopo averlo annunciato con un lungo post sui social pochi giorni fa. Ha voluto raggiungere la Svizzera per abbandonare una condizione che non sopportava più.

La famiglia per ricordare questo straordinario ragazzo ha annunciato la santa messa in suo suffragio per il giorno 2 ottobre alle 16 nella chiesa del Crocifisso a Termoli.