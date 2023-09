A Termoli la Polizia ha denunciato a piede libero una donna residente a San Severo per i reati di evasione e furto. I colpi risalgono al periodo tra maggio e agosto e sono avvenuti in due punti vendita di una nota catena di negozi di prodotti per la casa che si trovano in città. A lei si è riusciti a risalire dopo che erano stati raccolti alcuni dettagli dell’auto che aveva usato per la fuga dopo uno dei furti. Dagli accertamenti è anche emerso che nel periodo durante il quale erano stati messi a segno i colpi a Termoli la donna era agli arresti domiciliari. Per questo è scattata anche la denuncia per evasione.