“L’Enel – afferma Giancarlo Pozzo, delegato dell’Abate di Montecassino per l’Abbazia di San Vincenzo al Volturno, rendendo nota la lettera inviata a Mattarella – sarebbe pronta a snaturare e deturpare l’area, realizzando due enormi caverne nella ‘pancia’ di una montagna, chilometri di gallerie e di strade, profondi pozzi piezometrici, vari cantieri e discariche per impressionanti cubature; ciò, anche cementificando vaste aree boschive e convertendo due preziosissimi e vitali laghi – quelli di Alfedena e Castel San Vincenzo ad esanimi bacini di pompaggio”. Pozzo sottolinea poi come il territorio in questione sia di “inestimabile valore ambientalistico” come i piani strategici “per l’auspicata autonomia energetica e per la sacrosanta transizione ecologica, debbano essere mirati a risanare il degrado e non, come in questo caso, a degradare certificati modelli di integrità”. Questo è il senso della richiesta di attenzione rivolta al Capo dello Stato dall’Abate di Montecassino che, a conclusione dell’appello, afferma che “l’imponenza del quasi miliardario giro di danaro in gioco non deve far tacere o addomesticare le coscienze”.