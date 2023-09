di Stefano Capuano

A ventiquattro ore dal match casalingo contro L’ Aquila, mister Mosconi deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Dopo l’assenza di Ascoli, il capitano e numero 10 Corvino appare recuperato e ieri si è allenato regolarmente con il resto del gruppo. L’attaccante rossoblù dovrebbe partire dal 1′ ma il condizionale è d’obbligo. Potrebbe, quindi, tornare l’attacco con Corvino, Ripa e Di Nardo, con contestuale impiego dell’under Pontillo in difesa. A centrocampo Ricamato dovrebbe ritrovare posto nell”undici’ iniziale, ma non è da escludere a priori l’eventuale presenza di Abonckelet.

Altra ipotesi da tenere in considerazione potrebbe essere quella di proseguire, come nelle ultime due gare, con la difesa formata da Bonacchi, Nonni, Gonzalez; in questo caso, potrebbe rimanere fuori Ripa, con Lombari nel reparto offensivo. Comunque, è probabile che Mosconi sciolga le riserve proprio all’ultimo. Ad ogni modo, di seguito la possibile formazione: (3-5-2): Esposito; Pontillo, Nonni, Bonacchi (Gonzalez), Mengani, Tordella, Maldonado, Ricamato (Abonckelet), Corvino, Ripa, Di Nardo.

Dall’altra parte, L’Aquila, reduce da due sconfitte consecutive, giunge in Molise con l’obbligo o quasi di ottenere un risultato positivo, considerato che dopo 3 giornate il ritardo accumulato dalla vetta (occupata, tra le altre, proprio dal Campobasso) è già di 4 punti.

Mister Epifani dovrebbe optare per il modulo 4-3-3, affidandosi, tra gli altri, ai difensori Cassese e Brunetti, ai centrocampisti Angiulli e Del Pinto ed al tridente d’attacco formato da Bacio Terracino, Galesio e Banegas (con Sarritzu prima alternativa).

Arbitrerà l’incontro il sig. Torreggiani di Civitavecchia.