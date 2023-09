Sempre pronti a garantire in ogni circostanza la sicurezza dei cittadini, dell’ambiente e dei beni della collettività. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tra i più amati dagli italiani, vedrà una nutrita rappresentanza dell’omonima Associazione domenica primo ottobre a Campobasso in occasione del 20/o raduno interregionale Molise-Abruzzo-Marche. Dopo la celebrazione di una Messa (ore 9.30 chiesa di Sant’Antonio di Padova), alle 10.30 ci sarà la sfilata dei partecipanti fino a Piazza della Vittoria, alle 11 la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti di tutte le guerre e subito dopo la cerimonia ufficiale alla presenza di autorità civili, religiose e militari. L’organizzazione di volontariato è nata 28 anni fa allo scopo di strutturare i Vigili del fuoco in congedo in una unica grande ed unitaria Associazione. Grazie al paziente ed incisivo lavoro svolto in tutti questi anni dalle Sezioni territoriali e dai gruppi dirigenti nazionali, è divenuta una importante realtà. E’ stata riconosciuta legislativamente dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e come tale impegnata a svolgere attività socialmente utili e a diffondere la cultura della sicurezza nelle scuole e nei centri di aggregazione dei cittadini oltre che a partecipare attivamente nelle grandi emergenze.