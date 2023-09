Il consigliere regionale 5 Stelle Roberto Gravina ha depositato oggi una mozione, firmata anche dagli altri due consiglieri regionali del Movimento, Andrea Greco e Angelo Primiani, a favore della liberazione di Khaled El Qaisi, lo studente italo-palestinese, residente a Roma, coniugato con una cittadina italiana, originaria di Campobasso, e padre di un bambino di 4 anni, arrestato un mese fa dalle autorità israeliane al valico di frontiera di “Allenby” (tra Cisgiordania e Giordania) di rientro dalle vacanze trascorse in Palestina. “Nonostante El Qaisi abbia già trascorso numerosi giorni in carcere, – ha spiegato Gravina – trapelano poche notizie sul suo stato di salute e sul tenore delle accuse che gli vengono mosse. El Qaisi è rinchiuso nella prigione di Petah Tikwa in cui, quotidianamente, è sottoposto a interrogatorio, sempre senza la presenza del suo difensore. Al momento, tutte le informazioni trapelate inducono a considerare l’arresto incomprensibile”. Gravina ha quindi aggiunto: “C’è grave apprensione per le sorti di un cittadino italiano trattenuto in un altro Paese contro la sua volontà e in assenza di ragioni personali o capi d’accusa nei suoi confronti. Il Governo italiano ha il dovere di attivarsi immediatamente a tutela del nostro concittadino”. La mozione che verrà portata all’attenzione e all’approvazione del Consiglio regionale chiederà al presidente della Giunta Francesco Roberti di sollecitare il ministro degli Esteri, il Governo e le istituzioni internazionali “ad accertare, denunciare e sanzionare ogni violazione dei diritti umani ai danni di Khaled al Qaisi e a adoperarsi per ottenere il suo tempestivo rilascio e rimpatrio”.