A seguito della presunta incompatibilità alla carica di consigliere comunale per via di un contenzioso in atto con il Comune di Isernia, nelle scorse settimane l’Aula di Palazzo San Francesco aveva discusso la permanenza in Consiglio di Claudio Falcione, votata favorevolmente da tutta l’opposizione (tranne Marco Amendola) e da tre esponenti della maggioranza, oltre Falcione stesso. Ma non avendo ottenuto il pieno appoggio dal suo gruppo, Isernia Futura, Falcione aveva annunciato di passare al Gruppo Misto.

Ed è proprio con questa notizia che si è aperta ieri sera la seduta del consiglio comunale. A comunicarlo ufficialmente è stato il presidente Nicola Paolino, perché Falcione era assente per impegni legati all’aggiornamento professionale.

Al centro del dibattito c’è stata poi la mozione presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia, Pietro Paolo Di Perna, sul centro Afasev. L’opposizione ha chiesto infatti di dare nuova vita al centro per disabili che aveva sospeso le attività.

Mozione passata all’unanimità ma con delle integrazioni apportate dalla IV commissione consiliare.