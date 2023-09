Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio nel Basso Molise, la Compagnia dei Carabinieri di Larino ha tratto in arresto un giovane trovato in possesso di quasi un etto di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Durante un consueto servizio di perlustrazione da parte dei militari, l’uomo è stato controllato mentre era in compagnia di un suo amico. Dopo l’identificazione, i Carabinieri hanno controllato la vettura a bordo della quale viaggiavano i due ed hanno trovato la sostanza stupefacente che era ben occultata all’interno del veicolo stesso.

A seguito il rinvenimento della sostanza, i Carabinieri hanno approfondito le attività di controllo rinvenendo anche un coltello a serramanico, illegalmente detenuto. La perquisizione è stata poi estesa anche nei confronti dell’altro uomo, già noto alle Forze di Polizia, il quale è stato trovato in possesso di un coltello con una lama lunga ben oltre venti centimetri, detenuta senza alcun giustificato motivo.

Per il primo è scattato l’arresto, già convalidato dall’Autorità Giudiziaria di Larino, oltre ad un deferimento in stato di libertà per porto ingiustificato di uno strumento da taglio, considerato a tutti gli effetti una vera e propria arma bianca. Il secondo, invece, è stato denunciato a piede libero per l’illecita detenzione del macete. La sostanza stupefacente e le armi da taglio sono state poi sottoposte a sequestro. Un’attività di controllo costante da parte dei militari dell’Arma che, quotidianamente, assicurano la vigilanza su tutto il territorio, mediante appositi servizi di prevenzione e repressione dei reati, nonché di controllo delle arterie stradali.