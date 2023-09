Giornata nazionale del veicolo d’epoca, tante presenze nel centro storico di Trivento. L’iniziativa, promossa da Club 500 e auto d’epoca Terventum, ha ottenuto numerose iscrizioni, tanti gli appassionati di auto d’epoca provenienti da diversi paesi. Alle fiammanti quattro ruote è stato riservato il parcheggio di piazza Fontana, un bel colpo d’occhio per i tanti curiosi e visitatori. Il programma ha previsto per gli iscritti una visita nel centro storico di Trivento, a cura delle guide dell’associazione Centro storico Trivento. Al termine della giornata, il folto gruppo ha potuto degustare i piatti tipici, presso un noto ristorante della parte antica della città. Un successo per gli organizzatori, dunque, ma anche e soprattutto per la Città di Trivento, considersto i tanti visitatori che hanno conosciuto la sua storia e apprezzato le sue antiche tradizioni.