Un ultraleggero è precipitato nella zona di Campochiaro nel pomeriggio di oggi. Per fortuna il pilota, non è italiano, non ha riportato gravi ferite, è stato trasportato per controlli in ospedale a Campobasso.

Il velivolo era diretto a Benevento ed era partito da Pondera. Durante ol tragitto è entrato in contatto

Non si conoscono ancora con precisione le condizioni del pilota e del passeggero dell’ultraleggero, rimasti feriti nell’impatto del mezzo con il suolo.

Dai primi riscontri sembra che il velivolo sia precipitato dopo aver toccato dei cavi dell’alta tensione.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco