E’ vivo per miracolo il 60enne originario del Bharain che nel primo pomeriggio di oggi è caduto con un ultraleggero nella zona industriale di Campochiaro, ha poche centinaia di metri dalla pista dell’aviosuperficie.

I carabinieri di Bojano e i vigili del fuoco dovranno ricostruire le ultime fasi del volo del piccolo aereo che arrivato al suolo si è spezzato in due.

Il pilota era partito questa mattina dall’aeroclub di Pisa, dal campo di Valdara, dove prima di decollare aveva scambiato le ultime parole con uno degli istruttori. Aveva comprato da poco il velivolo usato e quello di oggi era il primo volo.

Da quanto si è saputo pare che in un primo momento volesse arrivare fino a Lecce, poi però ha deciso di fare tappa a Benevento, dove era diretto prima di cadere a Campochiaro.

Non è ancora chiaro se la sua è stata una manovra non riuscita per atterrare all’aviosuperficie oppure se abbia tentato un atterraggio per altri motivi. E’ invece certo che prima di toccare il suolo ha urtato e tranciato i cavi dell’alta tensione.

Quando l’ultraleggero ha toccato terra si è spezzato in due tronconi prima di fermarsi sull’erba.

Vigili del fuoco e 118 lo hanno soccorso e poco dopo è stato trasportato in ospedale cosciente e in condizioni non preoccupanti.

Sul posto anche i tecnici per riallacciare i cavi dell’alta tensione ed evitare non solo problemi elettrici, la zona è adiacente al nucleo industriale, ma anche per motivi di sicurezza.