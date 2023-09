di Stefano Capuano

In arrivo la domenica che inaugurerà il mese di ottobre, anche nel calendario calcistico, con la quarta giornata di campionato. Spiccano le sfide tra Campobasso-L’Aquila e le capoliste Chieti-Vigor Senigallia. Termoli, Vastogirardi e Matese chiamate a riscattare le sconfitte esterne del turno precedente. Sambenedettese-Fano unico derby di giornata. Nel dettaglio:

Campobasso-L’Aquila: Big match tra capoluoghi di regione e, da un punto di vista prettamente calcistico, tra due squadre che ad inizio stagione non hanno nascosto le proprie ambizioni. I rossoblù di Mosconi dopo tre giornate sono in vetta alla classifica con 7 punti (in coabitazione con Samb, Chieti e Vigor Senigallia); più complicato l’avvio degli aquilani, fermi a 3 punti in classifica e reduci da due sconfitte consecutive. La gara di domenica può dire già molto. Per i molisani, Corvino appare recuperato.

Termoli-Roma City: Sfida tra due formazioni che hanno totalizzato sinora gli stessi punti (3). Dopo l’esordio casalingo a porte chiuse, i giallorossi potranno riabbracciare i propri tifosi, con l’obiettivo di bissare il precedente successo interno contro l’Atletico Ascoli. Laziali che dopo la roboante vittoria della prima giornata contro il Notaresco per 6-1, sono stati sconfitti, nell’ordine, da United Riccione e Chieti, senza realizzare reti.

Vastogirardi-Avezzano: Gli altomolisani vogliono riscattare la sconfitta di Fossombrone, dove, con una maggiore precisione sotto porta, avrebbero potuto ottenere di più. Di fronte, c’è l’Avezzano, avversario ostico, che finora ha ottenuto 5 punti, nel turno precedente ha fermato sul pari la Samb e con l’attaccante Roberti in evidenza (3 reti in 3 partite).

Matese-Atletico Ascoli: Obiettivo per i biancoverdi di mister Urbano è necessariamente quello di abbandonare l’ultimo posto in classifica, schiodarsi quindi dalle caselle 0 punti in classifica e 0 goal fatti. Dall’altra parte, un avversario da non sottovalutare, che ha fermato sul pari le attuali capoliste Chieti e Campobasso, ma che nella precedente trasferta è stato sconfitto di misura dal Termoli.

Chieti-Vigor Senigallia: Sicuramente è l’altro big match della giornata, sicuramente vista anche la classifica. Si affrontano, infatti, due delle quattro attuali capoliste, entrambe imbattute e con i neroverdi che, fino questo momento, sono gli unici ad aver mantenuto la porta inviolata. Marchigiani vittoriosi due volte su due in casa e che da domenica scorsa possono contare sull’ultimo arrivato, l’attaccante Broso, anche ex di giornata. Per la statistica, nel precedente incontro esterno i rossoblù hanno pareggiato a Notaresco dopo uno spettacolare 4-4.

Sambenedettese-Fano: E’ l’unico derby di giornata. Rossoblù che, tra abbonamenti e biglietti, potrebbero contare ancora una volta sul supporto di 6.000 spettatori. Sbardella fuori causa infortunio. Fano che, in attesa dell’esito del reclamo della Forsempronese, proprio nel precedente derby in trasferta ha ottenuto tre punti, ma proviene dalla sconfitta interna ad opera dello United Riccione (nell’occasione, i granata hanno subito il primo e sinora unico goal). Anche gli ospiti potranno contare al “Riviera delle Palme” sul supporto di diversi tifosi.

Real Monterotondo-Forsempronese: Laziali euforici per i primi 3 punti stagionali, conquistati sul difficile campo de L’Aquila e vogliosi di continuare la striscia positiva. Al pari dei marchigiani, vittoriosi contro il Vastogirardi domenica scorsa e che potrebbero ottenere altri 3 punti dall’eventuale accoglimento del reclamo presentato in seguito alla gara persa contro il Fano.

Notaresco- Tivoli: Abruzzesi penultimi con un punto e che provengono dalla sconfitta subita in extremis a Sora. Avversario di giornata è un’altra squadra laziale, il Tivoli, che sinora ha raccolto 6 punti su 9 disponibili ed in classifica è immediatamente dopo le compagini in vetta.

United Riccione-Sora: Per i romagnoli vale il medesimo discorso del Tivoli: 6 punti in classifica, due vittorie consecutive, senza subire reti, e dopo la sconfitta all’esordio per mano proprio del Tivoli. Per i biancoazzurri di mister Bucci è la terza sfida in quattro giornate con una laziale (dopo, appunto, Tivoli e Roma City); avversario di giornata il Sora, che giunge in Romagna forte del successo interno e dei primi tre punti in campionato conquistati contro il Notaresco.