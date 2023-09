La sua ultima volta nell’amato Cardarelli. L’ultimo viaggio di Italo Testa a Tappino, il luogo dove ha trascorso una vita da primario ora anche luogo per l’addio al medico che ha fatto della battaglia in difesa della sanità pubblica una ragione di vita.

E’ stata una cerimonia laica durante la quale familiari, colleghi, allievi, amici e istituzioni hanno potuto ricordare l’ex primario. Tanti interventi fatti di emozioni e ricordi soprattutto da parte di quanti con Testa hanno lavorato fianco a fianco. Per il suo ultimo viaggio ha voluto una cravatta rossa. Il figlio Vincenzo ha raccontato di come suo padre ha affrontato con dignità anche l’ultima sfida, quella della malattia che lo ha portato via. “Un uomo speciale, un galantuomo. Una persona che ha messo il cuore in tutto quello che ha fatto“, hanno detto i colleghi nei loro interventi. Ha preso la parola anche il nuovo direttore dell’Asrem Di Santo. “Un grande padre – ha detto ancora il figlio Vincenzo – ma soprattutto un grande nonno con i suoi amati nipoti“. E infatti il momento più commovente della cerimonia è stato alla fine con le parole della nipote Ludovica.