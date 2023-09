Calcio di serie D, molisane verso la quarta giornata di campionato. Il Campobasso prepara il big mtach di Selvapiana contro L’Aquila. Previste circa 3000 mila unità per assistere alla seconda uscita casalinga dei lupi, con una rappresentanza nutrita di tifosi aquilani. Sarà presente anche il presidente dei rossoblu Matt Rizzetta, che seguirà la sfida con gli abruzzesi e la trasferta di domenica prossima contro il Roma City. Rizzetta e i soci del Campobasso incontreranno tutti gli abbonati rossoblu in un conviviale sabato alle 18.30. In merito alla squadra mister Mosconi recupera Corvino e Pontillo, il tecnico avrà tutti gli effettivi a disposizione. Possibilità di scelta per il tecnico che potrà decidere se puntare sul tridente composto da Ripa, Di Nardo e Corvino con il ritorno dell’under Pontillo dal primo munuto, oppure optare per un tandem offensivo, con Ripa da inserire a gara in corso, e puntare su una difesa interamente senior con Bonacchi, Nonni e Gonzalez. L’Aquila arriva a Selvapiana ferita dopo due sconfitte consecutive, quella contestata nel derby di Chieti, match condizionato da diversi errori arbitrali, e quella inaspettata al Gran Sasso contro il Monterotondo. Mister Epifani programma diversi cambi nell’undici iniziale, al rientro Banegas dopo l’assenza di domenica scorsa. Siamo appena alla quarta giornata ma sicuramente la formazione abruzzese è già costretta a tornare da Campobasso con un risultato positivo. I programmi ambiziosi degli aquilani passano anche dalla gara di Selvapiana.

Colpo di mercato in altissimo Molise, Nicolò Cesaroni è un nuovo giocatore del Vastogirardi. Il centrocampista offensivo, nativo di Jesi, ha svolto tutta la trafila del settore giovanile prima con la Roma e poi con la Lazio, dove è stato convocato con la nazionale italiana Under 15,16 e 17. Classe 2002, Cesaroni ha vestito, nelle ultime stagioni, le maglie del Sangiuliano City e del Grosseto. Un nuovo innesto, per mister Bifini, già a disposizione in occasione del match di domenica al Di Tella contro l’Avezzano.

Turno casalingo anche per Termoli e Matese, i giallorossi ospiteranno al Cannarsa, finalmente aperto al pubblico dopo la prima gara giocata a porte chiuse, il Roma City. I giallorossi vogliono riscattare l’immeritata sconfitta maturata a Tivoli, una battuta d’arresto che è servita da lezione al collettivo alle dipendenze di mister Martino. Domenica l’obiettivo sono i tre punti, il Roma City non è partito nel migliore dei modi, dopo il successo interno contro il Notaresco sono arrivate due sconfitte consecutive contro Riccione e Chieti.

Infine, a Piedimonte Matese ospite di turno l’Atletico Ascoli. La squadra di Urbano vuole sbloccare lo zero in classifica, i segnali incoraggianti visti a Senigallia, nonostante la sconfitta, vanno confermati tra le mura amiche.