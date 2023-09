L’attesa è finita. Da domani si fa sul serio, i punti cominciano a pesare e il Circolo La Nebbia Cus Molise è pronto alla nuova avventura in serie A2 élite. I ragazzi di Marco Sanginario scenderanno in campo alle ore 19,30 in Calabria al campo Polivalente di Lazzaro per affrontare la Futura. Una squadra nelle cui file milita il pluri campione Humberto Honorio, giocatore che ha messo in bacheca ben nove scudetti e tanti altri premi, giocatore di grandissimo carisma e dalla qualità tecnica sopraffina. L’ex Pesaro è la stella di diamante di un organico che ha al suo interno anche altri giocatori di esperienza come l’ex Melilli Pizetta e Cividini. Il Cln Cus Molise, dal canto suo, si presenta a questa nuova avventura con un roster in gran parte rinnovato che ha lavorato duro nelle settimane di preparazione per trovare la giusta amalgama e presentarsi ai nastri di partenza della stagione nelle migliori condizioni possibili. La stagione dei campobassani si presenta lunga ma pronta a regalare soddisfazioni ad una squadra che negli anni ha saputo ritagliarsi un posto importante nel panorama nazionale del futsal. Ogni anno, si sa, i campionati sono diversi e partire bene sarà importante per mettere subito punti in cassaforte. “Ci siamo preparati nel migliore dei modi – argomenta alla vigilia mister Sanginario – ho visto nei ragazzi tanto impegno e grande determinazione. Abbiamo cambiato molto rispetto allo scorso anno e durante la preparazione si è lavorato bene sotto ogni aspetto. Ho grande fiducia nei miei ragazzi e nella loro voglia di emergere. Ci apprestiamo ad affrontare una categoria nuova, un campionato di alto livello con tante squadre di qualità. Partiamo dalla Calabria con la consapevolezza di incontrare una Futura che ha nel proprio roster elementi di esperienza e qualità a cominciare dal campione Honorio che non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Abbiamo grande rispetto per tutte le avversarie ma siamo pronti a giocare ogni partita al massimo delle nostre possibilità, consapevoli delle nostre qualità. Dovremo pensare partita per partita, cercando di farci trovare sempre pronti. Alla fine tireremo le somme e vedremo dove saremo riusciti ad arrivare”.