Trivento sul programma Rai “Il Palio d’Italia”, al via le registrazioni nel centro storico. Il programma, condotto da Angela Rafanelli, andrà in onda a partire dai primi di ottobre con 33 puntate da 25 minuti ciascuna. Si racconterà il territorio e le tradizioni enogastronomiche, i giochi tipici, la storia ed il folclore locale, dove i protagonisti delle diverse puntate di ogni settimana, saranno un territorio ospitante ed i suoi abitanti, paese ospitante che non parteciperà alla gara ma farà da “Arena del Palio” con la sua location storica, nella quale due paesi diversi provenienti dalle aree circostanti, con le loro delegazioni, proveranno a vincere il titolo di Campione dei “Paesi Massimi” sfidandosi a “colpi” di tradizioni e cucina. Il territorio è quello della della Città di Trivento e, in particolare, piazza Cattedrale del Centro Storico sarà la location da adibire ad “Arena del Palio” per la costruzione, appunto, di una puntata del programma “Il Palio D’Italia”. Una nuova occasione, dunque, per promuovere il territorio della Città di Trivento, oltre che le sue tradizioni popolari e culinarie.