Campobasso proiettato alla partita contro L’Aquila. Il bottino di quattro punti in due trasferte si può considerare positivo con una riflessione dovuta, che squadra e staff hanno fatto circa gli errori da evitare in futuro. Note molto positive, altre meno dalla trasferta in casa di un Atletico Ascoli che è apparso formazione agguerrita e con delle individualità interessanti. Il girone non inquadra dei dominatori dopo tre turni, anzi presenta un grosso equilibrio: si pensi che tutte le formazioni sono raggruppate in sette punti, dal gruppo che è a sette composto da quattro squadre Campobasso, Sambenedettese, Senigallia e Chieti fino al Matese fermo al palo a zero punti. L’equilibrio è insito anche nei numeri: i rossoblu di Mosconi, la Samb e il Senigallia hanno segnato tutte otto gol. Maglia nera per il Notaresco che ha preso undici reti in tre partite. L’unica squadra a non aver incassato gol è il Chieti che con due gol all’attivo ha messo insieme la bellezza di sette punti. Mosconi prova ad avere un organico al completo per domenica. Nessun problema pe Abonkelet e Pontillo. Lo stesso si può affermare per Corvino che sarà in campo contro L’Aquila. La squadra sarà sostenuta dal presidente Rizzetta che farà il suo arrivo in Molise venerdi prossimo. Il patron si tratterrà in Italia per il periodo di tempo utile ad assistere alla gara del Campobasso contro L’Aquila e alla trasferta a Riano contro il Roma City. Campagna abbonamenti che si stopperà proprio domenica e che per ora si attesta intorno alle 1030 tessere vendute.



Anche il Termoli deve ricavare degli spunti di riflessione dalla trasferta di Tivoli. Interessante l’esordio di match culminato con il gol di Hernandez, poi troppo agevole la rimonta dei laziali che oggi si attestano a sei punti. Il Vastogirardi recrimina con se stesso per il primo ko stagionale in casa dei ragazzi del Fossombrone. Poteva essere una trasferta da sfruttare meglio viste le considerevoli occasioni capitate sui piedi di Iacullo. Gli alto molisani sono intenzionati a costruire un fortino proprio a Vastogirardi dove sono hanno preso corpo le ultime quattro salvezze in serie D. Matese che ha fretta di uscire da un empasse che dura da tre giornate. Si devono registrare lo zero nella casella dei gol fatti e in quella dei punti che è una diretta conseguenza. Urbano punta molto a domenica quando a Piedimonte arriva l’Atletico Ascoli forse piu’ alla portata rispetto a L’Aquila, Campobasso e Senigallia nell’ordine.