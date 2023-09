Le noie a Michael Zanni (polpaccio) ed Antonio Del Fra (caviglia) portano il tecnico Mariano Maniscalco ad annullare il match. Salta l’amichevole tra gli EnergyTime Spike Devils Campobasso ed il Team Volley Napoli di A3 inizialmente in programma domani sera (mercoledì 27 settembre) dalle 20 al PalaSiani. Le condizioni fisiche dei due registi dell’organico rossoblù – affaticamento al polpaccio per Michael Zanni, noie alla caviglia invece per Antonio Del Fra – hanno portato il tecnico Mariano Maniscalco ad annullare il previsto test. La squadra rossoblù – che in serata inizierà la propria quinta settimana di preparazione precampionato – proseguirà nel suo percorso di sedute sino a sabato pomeriggio, quando, a Gioia del Colle, è in programma un triangolare con i padroni di casa ed il Cus Bari, avversarie anche loro di serie B.