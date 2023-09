Uno spettro si aggira per il Molise, potremmo dire citando Marx ed Engels, ma nessuna paura: non si tratta del Comunismo. Tuttavia la celebre frase che apre il Manifesto rende bene l’idea dello sgomento che ha attraversato l’aula alla dichiarazione fatta dall’assessore al Bilancio, Gianluca Cefaratti, in occasione dell’approvazione (passata a maggioranza) del Bilancio Consolidato della Regione Molise. Sul bilancio – ha detto – gravano ben 22 società partecipate. Poi l’elenco dal quale spuntano due Finmolise, gli Enti per il turismo di Campobasso e Isernia, il doppio Istituto per le case popolari e, sorpresa che se non fosse vera sarebbe incredibile, emerge dalle nebbie del passato la vecchia LTM, società nata per la gestione del catamarano Termoli Jet destinato ai collegamenti tra Termoli e la Croazia. Imbarcazione dalla storia travagliata che dopo una serie di tentativi andati a vuoto è stata venduta sette anni fa, nel 2016, ad un gruppo coreano che lo ha acquistato per 1 milione e 600mila euro dopo che ne era costati 8. Una situazione alla quale va messo mano, hanno detto sia Cefaratti che il Presidente Roberti, chiudendo al più presto gli enti in liquidazione e in rosso.

Nel corso della seduta, il capogruppo del M5S, Andrea Greco, ha depositato una mozione sottoscritta dai colleghi Primiani, Gravina e da Massimo Romano di Costruire democrazia, documento la cui finalità è quella della riduzione delle liste di attesa.

Sul questo fronte c’è da registrare il lavoro già avviato dalla Regione, come sottolinea il Presidente Roberti.

Il documento a prima firma Greco arriverà in aula alla prossima seduta del Consiglio.