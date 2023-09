Il commissario alla ricostruzione Donato Toma ha chiamato a raccolta i sindaci dei paesi del Basso Molise colpiti dal sisma del 2018. Una riunione per fare il punto ma soprattutto per valutare e condividere i passi da mettere in campo, per comunità che attendono ancora il ripristino di abitazioni e non solo. I fondi impegnati, sui 39 milioni di euro a disposizione, sfiorano i 35 e la parte residua potrebbe essere utilizzata per coprire interventi alle sedi comunali.

Il commissario Toma ha annunciato che ci saranno sopralluoghi sul territorio. E per evitare la dispersione delle risorse avrebbe in mente di prorogare di un altro mese l’ordinanza per la presentazione delle domande di riparazione. E per un’eventuale copertura finanziaria in caso di esaurimento del budget commissariale, come corsia preferenziale Toma ha proposto il ricorso all’ex 110 e al sisma bonus.

A dicembre scade lo Stato di emergenza. Sarà importante capire cosa succederà e che fine faranno i soldi non spesi perché serve non solo impegnarli, ma rendicontarli.

Così come sarà fondamentale capire che tempi ancora avrà questa ricostruzione tenendo conto che 13 sono i decreti emessi e tante le istruttore riferite ai privati ancora in corso d’opera.