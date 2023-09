L’agricoltura in Basso Molise come del resto in tutta la regione rappresenta un settore vitale. Interventi che ne garantiscano la continuità produttiva sono fondamentali. Dal Ministero delle politiche Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il sì a quasi 9 milioni di euro, 8 milioni e 800mila per l’esattezza. Un passo concreto per risparmiare risorse idriche migliorando gli impianti irrigui. Il beneficiario è il consorzio di bonifica Basso Molise che da pochi mesi ha raccolto con la fusione l’“Integrale-Larinese” e il “Trigno e Biferno”. Si tratta di un progetto che prevede interventi di rifunzionalizzazione ed ammodernamento dell’impianto irriguo consortile finalizzati alla riduzione delle perdite ed al risparmio della risorsa idrica irrigua”.

Gli impianti infatti vanno assolutamente risistemati, molte parti sono usurate e quindi ne risente l’efficienza. E’ importante apportare accorgimenti tecnici innovativi per permettere una gestione più razionale e meno onerosa dell’acqua. Il Ministero ricorrerà all’utilizzo dei fondi fino all’importo di 39 milioni per soddisfare 13 progetti nel loro complesso in tutt’Italia. Appare chiaro che la quota toccata al Consorzio bassomolisano è più che significativa.

Ora si attende l’espletamento di tutte le procedure propedeutiche prima dell’inizio dei lavori che dovranno durare non più di 30 mesi.