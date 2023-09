di Stefano Capuano

Raddoppiano le squadre in testa alla classifica rispetto al turno precedente: Campobasso e Sambenedettese vengono, infatti, affiancate da Chieti e Vigor Senigallia a quota 7 punti. Le prime due continuano ad andare di pari passo, sia di punteggi che di statistiche; entrambe sono state fermate (e raggiunte) sul 2-2 dalle rispettive avversarie (Atletico Ascoli ed Avezzano), entrambe hanno sinora realizzato 8 reti, subendone 3. Se i ragazzi di mister Mosconi possono rammaricarsi per aver sciupato il doppio vantaggio, in casa Samb resta l’amaro in bocca per essere stati agguantati dai marsicani nel finale di gara (rete su rigore all’89’ di Roberti – autore, tra l’altro, di una doppietta) e dopo aver rimontato l’1-0 locale in un minuto con le reti di Danilo Alessandro e Battista. Sorridono, quindi, Chieti e Vigor Senigallia; i teatini, che dopo tre giornate mantengono ancora la porta inviolata, hanno espugnato di misura (rete di Gatto) il campo del Roma City. Di misura anche la vittoria dei marchigiani che, con il goal di Pesaresi al 41’, regolano il Matese, ora da solo all’ultimo posto in classifica con 0 punti e 0 goal fatti.

Non è andata meglio alle altre molisane, Termoli e Vastogirardi, entrambe sconfitte in trasferta: giallorossi, ancora privi di Vittorio Esposito, rimontati dal Tivoli nella ripresa per il 2-1 finale (doppietta di Maurizi dopo il vantaggio adriatico con Hernandez al 5’); altomolisani sconfitti dalla Forsempronese con un goal per tempo (Pagliari e Casolla) e nonostante abbiano creato limpide occasioni da rete (in particolare, con Iacullo). Il risultato a sorpresa di giornata, però, è sicuramente la sconfitta (seconda consecutiva) in casa de L’Aquila, superata 2-3 dal Real Monterotondo, fino a domenica scorsa ancora fermo a 0 punti. Abruzzesi sotto 0-1, poi avanti con Angiulli e Banegas; infine controrimonta dei laziali con Manca e Scaffidi. Padroni di casa raggiunti in classifica a quota 3 punti proprio dalla squadra di mister Polverini.

Vittorie di misura per United Riccione e Sora rispettivamente contro Fano e Notaresco. I romagnoli sbancano le Marche con la rete di Ferrara (per lui tre reti dopo tre giornate). Successo al fotofinish per i ciociari grazie alla rete dell’ex Blando al 93’. Laziali che conquistano i primi tre punti in campionato, abruzzesi che rimangono, invece, al penultimo posto con 1 punto.

La classifica dopo la 3^ giornata: