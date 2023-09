Giornata amara per le molisane del girone F. Solo un punto raccolto dal Campobasso, rientrato da Ascoli con grande rammarico per non aver portato a casa l’intera posta in palio. Sconfitte per Vastogirardi, Termoli e Matese, il raggruppamento si conferma equilibrato, dopo 180 minuti giocati nessuna squadra è a punteggio pieno. Sono quattro le società in vetta con sette punti: Campobasso, Sambenedettese, Chieti e Senigallia con il Fossombrone che in settimana potrebbe raggiungere queste squadre grazie al ricorso avverso il Fano, con probabile 3 a 0 tavolino in favore del team di mister Fucili. Rammarico grande per il Campobasso, il 2 a 0 del primo tempo con reti di Abonckelet e Ripa, lasciava presagire alla terza affermazione consecutiva. Nella ripresa veemente la reazione dell’Ascoli che grazie alla giornata super di Severini ha trovato i colpi giusti per scardinare la retroguardia dei lupi. Rammarico ancor più grande nel finale per la mancata concessione di un calcio rigore solare per il fallo di mani di Diarra, non sanzionato dal direttore di gara. Nel complesso un incontro che lascia segnali positivi a Mosconi, ma anche degli errori che saranno sicuramente da lezione per il futuro. Serve maggior concentrazione nel portare a casa gare ben indirizzate, vada per chiudere il match con la terza rete ma è altrettanto vero che un doppio vantaggio fuori casa va concretizzato nel modo migliore. Siamo solo all’inizio di un campionato che si preannuncia lungo e combattuto, presto per valutare i singoli, presto per capire le reali forze in gioco, ora come ora conta muovere la classifica e il Campobasso al momento è in vetta. Domenica primo big match a Selvapiana, avversario di turno L’Aquila reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima assolutamente a sorpresa in casa contro il Monterotondo. Nei lupi dovrebbe rientrare a pieno regime Corvino, assente ad Ascoli, qualche acciacco per Abonckelet che non dovrebbe essere in dubbio per la sfida contro gli abruzzesi, sulla via del recupero anche il difensore Pontillo.

Primo stop per il Vastogirardi a Fossombrone. Locali più convinti e decisi nella fase decisiva dell’incontro, certo gli episodi indirizzano sempre le gare, palla gol per Iacullo del Vastogirardi non concretizzata, poi il vantaggio dei locali. Ancora occasione ghiotta per i gialloblu sempre con Iacullo e poi nel finale il secondo gol del Fossombrone con Casolla per un risultato troppo amaro per la squadra di Bifini. Resettare e ripartire subito, in sequenza due gare consecutive da giocare al Di Tella contro due big del girone, Avezzano e Sambendettese.

Stop anche per il Termoli, peccato perchè la squadra giallorossa aveva messo in grande difficoltà il Tivoli in particolare nel primo tempo. Nella ripresa la legittima reazione dei laziali, una beffa il gol subito nel finale da Maurizi, complice un’uscita sbagliata del portiere giallorosso Lombardo. Un risultato che non da merito all’ottima prova degli uomini di mister Martino, attesi ora dalla sfida interna contro il Roma City.

Segnali positivi per l’Fc Matese, nonostante la terza sconfitta consecutiva in campionato questa volta per opera del Senigallia. La squadra di Urbano ha tenuto testa nel migliore dei modi ad un avversario di ottima caratura. Decisivo il rigore messo a segno da Pesaresi sul finale di primo tempo, finito il ciclo terribile i biancoverdi preparano la sfida interna contro l’Ascoli. Un’occasione propizia per sbloccare la classifica.