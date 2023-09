Al via il nuovo anno accademico della Scuola di teologia per laici “San Casto” della Diocesi di Trivento. Al via il sesto anno della Scuola di Teologia per laici “San Casto”. La curia vescovile fa sapere che “Poiché i laici hanno un modo proprio di partecipare alla missione della Chiesa, la loro formazione apostolica presenta un carattere speciale a motivo dell’indole secolare propria del laicato e della sua particolare spiritualità”. Oltre la formazione spirituale, è richiesta una solida preparazione dottrinale e cioè teologica, etica, filosofica, secondo la diversità dell’età, della condizione e delle altitudini° (Apostolicam Actuositatem, n. 29). Per iscriversi ai corsi basta recarsi presso la propria Parrocchia e compilare l’apposito modulo predisposto, consegnandolo al Parroco. I corsi sono gratuiti. Sono invitati in modo particolare ad iscriversi Religiosi, Religiose, Catechisti, Collaboratori Parrocchiali, Ministri Straordinari della Comunione, Ministri Diaconi permanenti, membri dei Consigli Pastorali e Affari Economici, appartenenti a Movimenti ecclesiali. Per tutte le informazioni si può consultare il sito www.diocesitrivento.it, tel. 0874.871745