In Molise i tumori del colon retto sono tra i tumori più frequenti a prescindere dal genere. Si stima che nella nostra regione il tasso di incidenza annuo sia intorno ai 45 casi ogni 100.000 abitanti per il sesso maschile e 29 casi ogni 100.000 abitanti per il sesso femminile. La sopravvivenza del paziente affetto da tumore del colon retto dipende dallo stadio della malattia al momento della diagnosi. Quando la malattia è confinata al colon o al retto la sopravvivenza raggiunge il 90% a 5 anni. In caso si malattia metastatica, specie al fegato, la sopravvivenza a 5 anni scende drammaticamente. Da qui l’importanza di una diagnosi precoce.

Ad ogni modo anche in caso di malattia metastatica al fegato a al polmone, il team multidisciplinare di medici riesce a contenere la malattia e a curarla. Lo scopo di questo seminario è proprio quello di illustrare le nuove metodiche mediche e chirurgiche, in grado di migliorare la sopravvivenza dei pazienti affetti da metastasi da cancro colorettale. Notevoli progressi sono stati fatti nel campo delle terapie mediche oncologiche e nelle tecniche chirurgiche per rimuovere le metastasi.

Il Responsible Research Hospital si pone come Centro di riferimento nella la regione Molise per la cura dei tumori metastatici al fegato o ad altri organi proprio grazie all’utilizzo di queste nuove metodiche chirurgiche e queste nuove terapie mediche. I professionisti che operano all’interno del RRH vantano anni di esperienza e di lavoro all’estero in centri di eccellenza per la cura delle metastasi epatiche dei tumori del colon retto.

La diagnosi precoce diventa fondamentale. al Responsible Reserch, a Campobasso, si è tenuto un corso formativo con esperti che hanno affrontato il tema della La Terapia del Cancro Colorettale Metastatico. Si è parlato di oncologia di precisione e chirurgia. Le nuove strategie di prevenzione.

“Il Responsible Reserch Hospital – ha sottolineato Roberto Verzaro, promotore del corso – è una struttura all’avanguardia, riferimento per la cura dei tumori metastatici al fegato o ad altri organi proprio grazie all’utilizzo di nuove metodiche chirurgiche e terapie mediche”.