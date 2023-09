Maltrattamenti e lesioni personali alla ex moglie. Di questi reati è accusato un uomo di 54 anni, nei confronti del quale i Carabinieri di Sepino, hanno eseguito un’ordinanza con la misura cautelare che gli vieta di avvicinarsi alla donna, alla sua casa e ai posti che lei frequenta. Inoltre deve evitare di contattarla in alcun modo.

Dopo 25 anni di matrimonio il comportamento del marito è diventato pesante nei confronti della consorte. Offese continue, frasi e atteggiamenti denigratori che l’hanno portata al lasciare la casa dove viveva con lui. Anche minacce di morte. Una situazione, emerge dalle indagini, diventata insostenibile, tanto che ha dovuto cambiare abitudini di vita. Ha esitato a denunciarlo, ma alla fine si è rivolta ai Carabinieri raccontando di sofferenze, anche aggressioni fisiche, addirittura in una circostanza ha detto di aver subito la deviazione del setto nasale e in un’altra la lesione al timpano.

Neanche quando ha trovato il coraggio di andare via da lui ha trovato serenità. Ha riferito che per quattro volte, l’ex marito le ha tagliato le gomme dell’auto poiché geloso e incapace di accettare di essere stato lasciato.

Dopo aver denunciato uno dei quattro episodi di danneggiamento, i militari dell’Arma sono andati dall’uomo e nella sua auto hanno trovato un coltello a serramanico detenuto illegalmente.

Fondamentali per ricostruire i fatti sono state, oltre alle dichiarazioni della donna, anche le immagini di videosorveglianza acquisite e le dichiarazioni di testimoni. “Questa vicenda – ha spiegato il Procuratore capo di Campobasso Nicola D’Angelo – è la punta dell’iceberg di una tipologia delittuosa sempre più ricorrente e il cui contrasto capillare, tra gli obiettivi della Procura di Campobasso, è doveroso e necessario per prevenire reati più gravi. Durante questo anno – ha sottolineato D’angelo – sono state numerose le indagini relative al Codice Rosso, trattate da Carabinieri e Squadra Mobile sull’intero territorio provinciale”