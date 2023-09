La popolazione in Molise, definita sulla base dell’ultimo censimento, al 31 dicembre 2021 è di 292.150 residenti, in calo dello 0,7% rispetto al 2020 (-2.144 individui) e del 6,9% rispetto al 2011. I dati sono stati resi noti oggi dall’Istat. Il decremento, rispetto al 2020, si deve alla dinamica naturale e al saldo migratorio entrambi negativi. Il tasso di mortalità è aumentato passando dal 13,6 per mille del 2020 al 14,7 per mille del 2021. Gli stranieri censiti sono 11.463 (-128 rispetto al 2020), e rappresentano 3,9 cittadini ogni 100 censiti. Provengono prevalentemente da Romania (25,8%), Marocco (12,1%) e Nigeria (5,3%). Le donne rappresentano il 50,7% della popolazione residente e superano gli uomini di 4.124 unità, soprattutto per la maggiore longevità femminile. Diminuiscono gli occupati rispetto al 2011 (3 mila persone in meno, -2,9%), soprattutto fra gli uomini (+4,0%); diminuiscono anche le persone in cerca di occupazione (-27,4%), in particolare per la componente femminile (circa 2mila e cinquecento unità in meno, pari al -28,0%).