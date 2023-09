di Stefano Capuano

Un po’ di rammarico per mister Mosconi dopo il pareggio subito in rimonta dall’Atletico Ascoli: “Eravamo stati bravi a portarci sul 2-0, poi loro hanno trovato il pareggio con due bei goal. Bisogna migliorare e crescere, abbiamo sbagliato qualcosa nella nostra metà campo, ma può succedere. E’ un campionato livellato, dove si può perdere e vincere con tutti. C’è rammarico perché con 6 punti in due trasferte avremmo dato un segnale di forza ma va bene lo stesso. Andiamo avanti e speriamo nel pubblico per domenica prossima perché sull’atteggiamento non si può dire nulla alla squadra”: Sull’infortunio di Abonckelet: “E’ stato un piccolo problema, anche perché Ricamato poteva giocare 20 minuti e invece ne ha dovuti giocare 35. Abonckelet è stato bravo, per una partita come questa potevano uscire tutti, tranne lui. Speriamo di recuperare tutti. Sono orgoglioso per come lavoriamo e del feeling che si è creato con la città”.

Chiaramente soddisfatto l’allenatore dell’Atletico Ascoli, Sergio Pirozzi: “Io ho un motto nella mia vita, che la gente come noi non molla mai, ci deve credere. Alla fine del primo tempo ho detto ai ragazzi che avremmo potuto riprenderla, anche perché avevamo messo in difficoltà il Campobasso in due/tre situazioni, ma avevamo sbagliato l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo abbiamo fatto due bei goal, costruiti. Poi, abbiamo rischiato su calcio piazzato e abbiamo anche noi avuto due situazioni in cui è stato bravo il portiere. Mi prendo il punto ma soprattutto la prestazione”.