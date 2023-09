Una signora di 68 anni è stata travolta e uccisa da un’auto a Vermezzo con Zelo, nel Milanese: Maria Vincenza Simone, originaria di San Giuliano di Puglia, era una pensionata. Teatro del dramma, avvenuto poco prima delle 7 di venerdì, la strada provinciale 30.

La donna stava attraversando le strisce pedonali quando l’auto, guidata da un giovane agricoltore che stava andando al lavoro, l’ha travolta. Il conducente si è fermato, l’ha soccorsa. Un medico che passava di lì ha provato a salvarla. Ma il suo cuore non ha retto. Maria Vincenza è morta sull’asfalto.

La donna viveva da sola, ricordata da tutti per la sua disponibilità e per il buon cuore. In passato da volontaria accompagnava i bambini sullo scuolabus.

A San Giuliano la notizia si è diffusa in poco tempo provocando grande sconcerto. I funerali, a data da destinarsi, si terranno nella chiesa madre del paese molisano.