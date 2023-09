Il parco nazionale del Matese compie un altro piccolo passo verso la sua istituzione ufficiale. A darne notizia il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Angelo Primiani, riferendosi al recente incontro che si è svolto a San Potito Sannitico, un comune del versante campano del Parco. “Le notizie che giungono sono incoraggianti per quanto riguarda il futuro del parco nazionale che è legge dal 2017 ma che, di fatto, non vede ancora la luce – ha dichiarato Primiani – Dalla Campania stanno finalmente provvedendo ad inviare alla Regione Molise tutta la documentazione che riguarda la zonizzazione, la perimetrazione e la bozza di disciplinare di regolamentazione. Una pratica che il Molise ha già chiuso – ha sottolineato l’esponente Cinque Stelle – Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata all’istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, dunque al ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Ci vorrà ancora del tempo prima che arrivi il parere definitivo – ha aggiunto – e la nostra regione potrebbe approfittare per fare rete con i sindaci e tutti i portatori di interesse del territorio per avanzare una proposta concreta e fare in modo che la sede dell’ente venga istituita a Bojano. Non bisogna perdere l’occasione , in questa fase di attesa e lavorare affinché ciò si realizzi”, ha concluso Primiani.