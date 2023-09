Campobasso invasa dalle penne nere per il raduno del quarto Raggruppamento Alpini. Una tre giorni che si è conclusa con la sfilata per le vie del centro degli alpini arrivati, per l’occasione, da diverse regioni italiane. Secondo gli organizzatori sarebbero arrivati in duemila per animare la festa di uno dei Corpi più antichi che celebra i 151 anni di vita. Un corteo allegro, colorato, accompagnato dalle bande musicali che hanno suonato gli inni tipici degli alpini e salutato con calore e affetto dai cittadini, assiepati sui marciapiedi per assistere al passaggio della sfilata. Tutto si è svolto senza problemi, grazie anche al tempo che ha concesso una tregua.