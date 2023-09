Ora lo stop è stato esteso anche alla lepre, al fagiano e alla volpe. Dopo la sospensiva per la caccia alla tortora e alla quaglia, i l tribunale amministrativo del Molise ha accolto il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste che chiedevano di sospendere gli effetti della delibera con la quale la giunta regionale, lo scorso 14 agosto, aveva pubblicato il calendario della stagione venatoria.

Giornata prevista per l’apertura il primo ottobre. Ma sulle doppiette molisane è arrivata la doccia gelata della sospensiva, decretata dai giudici del Tar che hanno ritenuto solidi i motivi dei ricorrenti.

La sentenza si fa riferimento a un vizio istruttorio della delibera, che si può dedurre dall’assenza di dati statistici e scientifici a sostengo delle decisioni contestate dagli animalisti. Wwf, Lega per la protezione degli uccelli, la lega antivivisezione e Animal protection, hanno invece argomentato il loro ricorso sottolineando un contrasto tra il contenuto e le disposizioni della delibera della giunta e le conclusioni dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

L’Ispra, infatti, aveva sottolineato che le femmine di alcune femmine cacciabili secondo la delibera della regione già da metà settembre, erano ancora gravide o in fase di svezzamento dei cuccioli e che le ultime nascite si verificano anche nella prima decade di ottobre.

Una circostanza che ha convinto i giudici a concedere la sospensiva del provvedimento.

L’udienza di merito della controversia è stata fissata al 23 ottobre ma intanto il presidente della giunta Francesco Roberti ha fatto sapere che incontrerà i referenti degli ambiti territoriali di caccia e le associazioni venatorie domani nella Sala Parlamentino di via Genova a Campobasso. All’ordine del giorno della convocazione vi è un confronto sull’attività venatoria in Molise e sui problemi del calendario.