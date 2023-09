di Stefano Capuano

Il Campobasso torna da Ascoli con l’amaro in bocca: in vantaggio di due reti a fine primo tempo, nella ripresa i ragazzi di mister Mosconi vengono rimontati dai padroni di casa e, in particolare, dall’attaccante bianconero Mirco Severini, autore di una doppietta.

Campo reso pesante dalla pioggia battente, prima e durante la gara; quindi, partita bloccata fino alla mezz’ora quando Abonckelet, come domenica scorsa a Piedimonte Matese, realizza il goal del vantaggio, staccando di testa su angolo di Maldonado. Dopo un tentativo dell’Atletico Ascoli con D’Alessandro (tiro di poco fuori), al 38’ i rossoblù raddoppiano con Ripa, bravo ad avventarsi su un cross di Lombari dalla destra. A fine primo tempo il parziale dice 2-0 per il Campobasso, cinico e concreto.

Ma già ad inizio ripresa cambia l’inerzia del match. 53’, l’Atletico Ascoli accorcia le distanze: Clerici centra in area, Severini è più veloce dei difensori del Campobasso ad arrivare sul pallone e sigla l’1-2. Passano sette minuti e i marchigiani pareggiano, come detto, ancora con il numero 7, autore di una splendida realizzazione, in girata/semirovesciata dal limite dell’area: pallone sotto l’incrocio dei pali, imprendibile per Esposito e 2-2.

Serie di cambi per entrambe le squadre. Succede poco fino all’83’, quando il Campobasso protesta per un fallo di mano di Diarra su angolo battuto da Maldonado: i molisani chiedono il penalty, per il sig. Lacerenza di Barletta non c’è nessuna irregolarità. Quindi, nel finale occasione anche per i locali, ma Esposito sventa il pericolo sul tiro di Minicucci.

Dopo il pari odierno, il Campobasso raggiunge quota 7 punti e resta in vetta ancora con la Sambenedettese, ma entrambe le squadre vengono raggiunte dal Chieti e dalla Vigor Senigallia. Dopo due trasferte consecutive, nel prossimo turno i rossoblù di mister Mosconi torneranno a Selvapiana per affrontare L’Aquila, oggi sconfitta in casa dal Real Monterotondo e ferma a 3 punti in classifica.

TABELLINO

Atletico Ascoli: Pompei, Marucci, Casale, D’Alessandro, Sabatini, Valentino, Severini (87’ Ciabuschi), Olivieri, Traini, Vecchiarello (80’ Diarra), Clerici (77’ Minicucci) (A disp. Canullo, Camilloni, Andreucci, Ceccarelli, Cognigni, Mattei) Allenatore: Pirozzi

Campobasso: Esposito, Bonacchi, Nonni, Gonzalez, Mengani (75’ Tarcinale), Tordella (75’ Delgado), Maldonado, Abonckelet (56’ Ricamato), Lombari (52’ Cagnini), Ripa (68’ Abreu), Di Nardo (A disp. Di Donato, Vitale, Ioio, Rasi) Allenatore: Mosconi

Arbitro: Lacerenza di Barletta

Assistenti: Gorgoglione e Dellaquila di Barletta

RETI: 31’ Abonckelet (CAMPOBASSO); 38’ Ripa (CAMPOBASSO), 53’ Severini (ATLETICO ASCOLI), 60’ Severini (ATLETICO ASCOLI).