Aperta in Senato dal Capo dello stato Mattarella la camera ardente del senatore a vita e presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.

Un’uscita di scena sulla scia di quello che ha rappresentato nell’ultima stagione della sua cinquantennale vita politica. Da Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano aveva diviso gli schieramenti politici, visto come autore di un complotto contro Berlusconi dal centrodestra, ma come unico collante per tenere unito il Paese. Tanto che per la prima volta nella storia repubblicana, Napolitano fu chiamato a furore di popolo restare al Colle anche per il secondo settennato. Diventando per la stampa e non solo Re Giorgio

Già 88enne resistette poco più di due anni. Ma il presidente emerito del quale martedì si celebreranno i funerali, è stato spesso l’uomo della prima volta.

Il primo comunista a guidare il Viminale, da ministro dell’Interno. Il primo ex Pci eletto Capo dello Stato e per la prima volta richiamato dopo il settennato. Sarà anche la prima volta che a Montecitorio sarà celebrato un funerale laico, martedì mattina.

Non è mai stato in Molise da presidente della Repubblica, Napolitano, uno dei pochi a non visitare la nostra regione, Pur tuttavia dal Molise sono comunque arrivati i messaggi di cordoglio dalle massime istituzioni regionali. Qualcuno ha fatto notare l’assenza della sinistra, nel ricordo di Napolitano.

La Prefettura di Campobasso ha aperto un registro di condoglianze a partire da oggi fino al giorno della celebrazione dei funerali di stato, martedì prossimo giornata di lutto nazionale.

Chiunque potrà firmare il registro dalle 8 alle 20.