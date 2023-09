La ballata delle figlie, a Trivento la presentazione del romanzo di Sara Lorenzini. Nell’ambito del programma “Letture in BCC”, la Fondazione BCC Valle del Trigno ETS, il Comune di Trivento e la Pro Loco Terventum, presentano il romanzo di Sara Lorenzini “La Ballata delle Figlie”, Castelvecchi Editore. L’evento avrà inizio alle ore 18:00, del prossimo 29 settembre, presso il Centro Polifunzionale comunale di Corso Beniamino Mastroiacovo. A dialogare con l’autrice sarà il giornalista Vincenzo Luongo. Il romanzo – si riporta sulla pagina dedicata di Feltrinelli ibs.it – parla di Teresa che ha quasi quarant’anni, una carriera avviata e un matrimonio in crisi. Abbandonata da bambina, è cresciuta grazie alle amorevoli attenzioni di Carla, la madre adottiva, e ai sapienti consigli di nonna Ida. Non ha mai dimenticato Alessandro, con il quale ha indagato sulle proprie origini a partire dalla piastrina di un soldato della Seconda Guerra Mondiale lasciatale nella culla. Una ricerca per vie ufficiali e ufficiose, tra le strade di un paesino in Molise e nei meandri di una Berlino scossa da rivolgimenti epocali. Poi, forse a un passo dalla verità, si è fermato tutto, come il loro rapporto. Da allora il tempo è trascorso inghiottendo ogni intenzione e la vita ha impresso agli eventi i propri bizzarri piani: Carla non c’è più, Teresa ha pubblicato un romanzo di successo e Alessandro è dall’altro capo del mondo. Un giorno, dopo anni di silenzio, lui la chiama. Ha una cosa importante da dirle: forse ha trovato la chiave per accedere alla verità. La ballata delle figlie racconta l’evoluzione di una giovane donna, di una figlia che è stata tante figlie – adottiva, biologica, immaginaria – e che crescendo dovrà imparare a riempire il vuoto dentro il quale è diventata donna per mettere al mondo se stessa. Sara Lorenzini ha cominciato giovanissima a lavorare nel settore della comunicazione: editoria, televisione e nuovi media. Nel 2010 ha pubblicato con Mondadori “Diario semiserio di una redattrice a progetto”, il suo primo romanzo a cui è seguito, nel 2013, “45 metri quadri la misura del sogno”. Ha collaborato ai testi per importanti programmi tv tra cui “I Cesaroni”, “Tutti pazzi per amore”, “Markette”, “Ricomincio da qui”. Ha scritto soggetti per il cinema, e attualmente lavora a un importante format tv dedicato agli adolescenti per Mediaset.